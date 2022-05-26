Вашингтон, 26 мая, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Десятки эпизодов подкаста журналиста Джо Рогана «The Joe Rogan Experience» исчезли из сервиса Spotify. Об этом 26 мая пишет New York Post.

YouTube Джо Роган

«Spotify известно об этой технической проблеме, и мы сейчас её изучаем», — объяснили представители платформы. Как отмечает издание, сбой затронул 36 подкастов, которые были записаны до того, как компания приобрела шоу.

Ранее Джо Роган похвастался приростом подписчиков на фоне его «отмены». По словам Рогана, после скандала с его подкастом для Spotify к нему присоединились 2 млн человек.