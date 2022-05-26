Нарьян-Мар, 26 мая, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный инициировал сокращение административно-управленческого аппарата органов государственной власти региона, сообщает администрация НАО.

Sdnao.ru Юрий Бездудный

«Начинать надо с себя, поэтому я первым пойду по этому пути. В ближайшее время сокращу должность одного из своих заместителей. Это моя инициатива. Предлагаю сократить количество депутатов следующего созыва. Считаю, что оно будет своевременным и абсолютно правильным», — заявил Бездудный.

Как сообщало ИА REGNUM, пик безработицы в РФ придется на лето-осень 2022 года.