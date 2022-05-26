Лондон, , 22:17 — REGNUM Американскому актёру Кевину Спейси было предъявлено обвинение в сексуальном насилии Королевской прокуратурой Великобритании (CPS). Об этом 26 мая пишет Variety.

Кевин Спейси Цитата из т/ф «Карточный домик». Реж. Дэвид Финчер. 2013-2018. США

«CPS санкционировала уголовные обвинения против 62-летнего Кевина Спейси по четырем пунктам обвинения в сексуальном насилии над тремя мужчинами», — рассказала глава специального отдела по расследованию преступлений Розмари Эйнсли. Как отмечает издание, прокуратура потратила более года на рассмотрение файла, переданного лондонской полицией.

ИА REGNUM напоминает, что впервые Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах в 2017 году. По словам актёра Энтони Рэппа, Спейси домогался его в 1986 году, когда он был ещё несовершеннолетний.

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