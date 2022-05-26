Киев, , 22:16 — REGNUM На Украине пора легализовать оборот огнестрельного оружия, написал 26 мая министр обороны страны Алексей Резников в соцсети.

Стрельба Цитата из к/ф «Бумер». Реж. Сергей Буслов. 2003. Россия

Заявив, что на Украине «десятки тысяч» человек «получили автоматическое оружие», министр выразил мнение, согласно которому стране «нужна не только либерализация, но и легализация оборота оружия».

Он также заявил, что необходимо, чтобы на Украине формировалась «культура безопасного и ответственного отношения к оружию». Не хватает тиров и стрелковых клубов, где бы украинцы «имели возможность научиться пользоваться оружием».

По его словам, на Украине ещё до 24 февраля 2022 года миллионы единиц оружия находились у населения, включая незадекларированное.

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