Москва, , 22:27 — REGNUM Экспансия исламистов из Афганистана в страны Средней Азии и Туркестана маловероятна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

«Я не ожидаю каких-то масштабных вторжений со стороны Афганистана на территорию сопредельных государств, если они сами такое вторжение не спровоцируют», — заявил эксперт.

По мнению политолога, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заинтересовано в стабилизации Афганистана и не стремится к вооруженной экспансии за пределы своей страны.

«Небольшие формирования ИГИЛ ((организация, деятельность которой запрещена в РФ), созданные США в Афганистане для борьбы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), недостаточно сильны, чтобы как-то серьезно воздействовать на соседние страны», — заключил Александров.

Напомним, что 22 мая в административном центре Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана г. Хорог был убит неформальный лидер памирцев Мамадбокир Мамадбокиров.