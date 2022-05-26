Москва, , 22:15 — REGNUM Гуманитарный коридор для ухода иностранных судов из морских портов Украины увеличен до 139 морских миль в длину с шириной полосы в три мили, сообщил вечером 26 мая на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Новые границы коридора будут действовать с 27 мая, уточнил он.

«В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов Одесса, Николаев, Черноморск, Херсон, Очаков и Южный в открытое море Вооруженными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора. С 27 мая 2022 года морской гуманитарный коридор представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль с шириной полосы три мили», — рассказал Мизинцев.

Ответственность за безопасный выход судов из украинских портов и их следование до района сбора лежит на Украине, добавил Михаил Мизинцев.

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