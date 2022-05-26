Армения, 9 июня, 2015, 13:54 — ИА Регнум.



Фото: Таможенная служба Армении

Героин был обнаружен в январе 2014 года Управлением предтаможенного контроля Министерства финансов на Мегринском посту. По словам начальника Управления предтаможенного контроля Ваграма Гурогляна, масса в 928 кг является беспрецедентным количеством не только за всю историю деятельности Таможенной службы Армении, но и всего региона.

Попытка перевоза героина осуществлялась посредством грузовика, в отношении которого еще с 27 декабря 2013 года Управлением предтаможенного контроля был установлен контроль на период транзитной перевозки древесины из Грузии в Иран данным транспортным средством. По словам Гурогляна, именно тогда после досмотра машины посредством интроскопа «Рапискан» на Баграташенском пограничном контрольно-пропускном пункте (армяно-грузинская граница) рентгеновский снимок был отправлен в Управление предтаможенного контроля для анализа и оценки риска: «После соответствующего исследования снимок грузовика был оценен в качестве рискованного и взят под контроль.

Сотрудники управления в качестве основания для подозрения взяли то обстоятельство, что грузовик был загружен древесиной наполовину и камера прицепа была холодильной”. До пересечения армяно-иранской границы рентгеновский снимок был отправлен на Мегринский таможенный пост (армяно-иранская граница) для проведения сравнения рентгеновских снимков при пересечении границы.

28 декабря 2013 года перевозящее древесину транспортное средство пересекло армяно-иранскую границу в направлении Ирана. Через 20 дней взятый под контроль грузовик марки «DAF» в пустом виде въехал на таможенный пункт Мегри, где был повторно подвергнут досмотру посредством системы «Rapiskan», а рентгеновский снимок вновь был отправлен в Управление предтаможенного контроля. «Сравнив 3 рентгеновских изображения, выяснилось, что в нижней части прицепа имеется «инородное тело». Было принято немедленное решение по подозрению в контрабанде в условиях усиленного контроля сопроводить грузовой автомобиль из Мегри в Ереван и на таможенном складе «Альянс Терминал” в рамках предтаможенного контроля подвергнуть его тщательному досмотру.

В результате 17 января 2014 года из тайника в нижней части прикрепленного к грузовику прицепа было обнаружено 47 пакетов с наркотическим средством героин, общий вес которых составил 927,6 килограммов.

После вступления в силу решения Апелляционного суда от 20 мая 2015 года наркотическое средство героин подлежало уничтожению. Данная партия была уничтожена 6 июня посредством сжигания в печи Араратского цементного завода.