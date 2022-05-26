Москва, 26 мая, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Военное давление на Белоруссию будет исходить прежде всего от Польши и НАТО в целом. Речь идёт о подрывных действиях на белорусской территории. Для президента Белоруссии Александра Лукашенко это серьёзный вызов, на который он должен реагировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 26 мая военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин, комментируя слова белорусского лидера о возможном военном давлении на республику.

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Эксперт считает, что решение президента Белоруссии о создании Южного оперативного командования белорусской армии абсолютно логично и связано с постоянно идущими от Украины угрозами в адрес Белоруссии и лично Лукашенко.

При этом Шурыгин отметил, что сама Украина нападать на Белоруссию не будет, однако при негативном развитии ситуации украинское руководство попытается по максимуму привлечь в этот конфликт другие страны, прежде всего Польшу, посредством провокаций на украинско-белорусской границе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вооруженных силах Белоруссии будет создано Южное оперативное командование. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что белорусские военные уже сегодня вынуждены на ходу отрабатывать защиту южных рубежей страны.