Санто-Доминго, 26 мая, 2022, 22:11 — ИА Регнум. На 68 году жизни умер актёр Рэй Лиотта, озвучивший главного героя видеоигры Grand Theft Auto: Vice City Томми Версетти. Об этом 27 мая сообщает портал Game Informer.

Кадр из интервью на телевидении Рэй Лиотта

По имеющейся информации, актёр, находившийся в Доминиканской Республике на съёмках картины «Опасные воды», скончался во сне, точная причина его смерти пока не известна. Отметим, что Лиотта являлся настоящим ветераном Голливуда и в том числе его появление в проекте игры Grand Theft Auto: Vice City дало начало массовому привлечению известных актёров в игровую индустрию.

Напомним, Лиотта снялся в таких фильмах, как «Славные парни», «Ганнибал», «Турбулентность», «Идентификация», «Револьвер», «Реальные кабаны», «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» и других. Он также озвучил персонажей мультфильмов «Что же случилось с Губкой Бобом?», «Би Муви: Медовый заговор» и «Гриффины».