Москва, , 22:09 — REGNUM 28 мая в Москве состоится фестиваль уличной культуры Urban Fest, организатором которого выступил студенческий совет Финансового университета при Правительстве РФ, на дизайн-заводе «Флакон». Российский рэпер GONE. fludd (Александр Смирнов) «даст второе дыхание» вечеру в качестве музыкального хедлайнера, сообщает организатор.

Рэпер Gone. Fludd Скриншот из группы ВК «GONE. Fludd»

Мероприятие займет весь субботний день и вечер арт-кластера «Флакон». В первую половину дня вход на территорию фестиваля бесплатный. Посетителям будут открыты пять тематических зон, включающих в себя модные показы, маркетплейсы, лекции и различные перформансы в сферах искусства, спорта и олдскульного хип-хопа. Участие в них могут принять сами посетители.

«Это квинтэссенция понимая уличной культуры, работа каждого активиста проектного комитета и, конечно же, голос улиц», — утверждает организатор фестиваля Urban Fest Лана Вашкевич. «Каждый Urban Fest индивидуален».

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