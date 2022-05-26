Москва, , 22:22 — REGNUM Значение ОДКБ и ЕАЭС будет расти в будущем, и страны постсоветского пространства будут нуждаться в них больше, чем Россия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

«ЕАЭС и ОДКБ являются в значительной степени виртуальными организациями. Они вроде есть и функционируют, но большого толку от них для России нет», — завил эксперт.

Однако, в перспективе по мере изменения мирового баланса сил и нарастания многополярности можно ожидать того, что эффективность и значение этих организаций вырастут для России, полагает политолог.

«Этому будет способствовать объективная потребность формирования евразийского экономического сообщества как одного из полюсов многополярного мира. Причем для партнеров России на постсоветском пространстве эта потребность будет гораздо более насущной, чем для Москвы», — подытожил Александров.

Напомним, что некоторые страны-участницы ОДКБ и ЕАЭС фактически ввели санкции против России, запретив открывать счета в своих банках для граждан России без резидентного разрешения.