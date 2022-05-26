Вашингтон, 26 мая, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Американская актриса Эмбер Хёрд расплакалась в зале суда во время заседания. Об этом 26 мая пишет TMZ.

Gage Skidmore Эмбер Хёрд

По словам Хёрд, она столкнулась с огромным количеством угроз расправы в свой адрес после того, как подала иск против своего бывшего мужа, актёра Джонни Деппа. Как отмечает издание, в своём заявлении артистка намекала, что Депп поощряет поведение её недоброжелателей.

Ранее модель Кейт Мосс опровергла заявления Эмбер Хёрд о том, что Депп в 90-х столкнул её с лестницы. «Он никогда не толкал меня, не пинал и не сбрасывал с лестницы», — рассказала Мосс.