Санкт-Петербург, , 00:19 — REGNUM Более 150 мероприятий состоится в Северной столице в течение трех дней в рамках празднования Дня основания Санкт-Петербурга, которому сегодня, 27 мая, исполняется 319 лет. Ради удобства жителей и гостей города, наиболее массовые мероприятий пройдут в выходные дни, 28 и 29 мая.

Смольной собор и Большеохтинский мост Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Но старт праздничным торжествам будет дан 27 мая: в 10:00 на Сенатской площади состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру I, ставшему одним из символов Петербурга. По окончании церемонии солдаты Роты Почетного караула штаба Западного военного округа пройдут торжественным маршем по Адмиралтейской набережной.

За пять минут до начала церемонии возложения цветов к Медному всаднику будут зажжены факелы на Ростральных колоннах. Огни на Стрелке Васильевского острова будут гореть до в 11:00. Забегая вперед, добавим, что факелы вновь зажгутся в ночь с 28 на 29 мая в рамках проекта «Музыка Дворцового моста» и будут гореть с 23:00 до 00:45.

После официальной церемонии на Сенатской площади начнется интерактивная программа «Люблю тебя, Петра творенье!». В пяти её блоках артисты Театра-фестиваля «Балтийский дом» представят исторические эпохи — от Петра I до Николая I. Зрителей также ждет театрализованная церемония развода почетного караула у Медного всадника и чтение стихов о Петербурге в формате онлайн.

Ровно в полдень на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости состоится церемония полуденного выстрела из пушки, посвященного Дню города.

На пляже Петропавловской крепости в 13:00 начнется фестиваль песчаных скульптур. Произведения профессиональных ваятелей, созданные из песка, будут доступны для посещения ежедневно, с 10:00 до 21:00, вплоть до 12 сентября.

В 15:00 на Манежной площади состоится праздничный концерт. Для жителей и гостей города выступят победители и лауреаты Всероссийских творческих конкурсов и воспитанники подростково-молодежных центров и клубов города. Этот концерт — подарок городу от творческой молодежи.

27 мая в 17:00 на Андреевском бульваре, у станции метро «Василеостровская» состоится открытие после реконструкции памятника петербургской конке. Это модель-копия в натуральную величину вагона конки образца 1872–1878 годов, запряженного парой лошадей, с кучером. Конка была создана по оригинальным чертежам Путиловского завода.

27 мая в 18:00 на сцене БКЗ «Октябрьский» начнется праздничный концерт «Песня летит над Невой!», посвященный Дню города. В программе — песни и мелодии ленинградских и петербургских композиторов. В сопровождении оркестра Ленинградской области «Таврический» выступят: народные артисты России Николай Басков и Василий Герелло, заслуженная артистка России Зара и другие популярные исполнители.

Главным событием 28 мая станет Фестиваль мороженого на площади Островского. Предыдущий раз он проходил три года назад, в 2019 году, а затем дважды отменялся из-за пандемии. И вот наконец одно из традиционных мероприятий Дня города возвращается: 25-й Фестиваль мороженого пройдет с 11:00 до 21:00. Гостям фестиваля предложат более 150 видов мороженого в вафельных стаканчиках, рожках, эскимо, а также развесное мороженое.

Семейный праздник «Петровская ярмарка» развернется 28–29 мая на территории у «Газпром Арены». Там установят торговые ряды, стилизованные под ярмарку начала XVIII века с товарами из разных регионов России. Перед посетителями выступят музыкальные коллективы со всей страны, состоятся традиционные ярмарочные забавы, будут работать аттракционы и ремесленные мастер-классы.

Неотъемлемая часть праздника, гала-концерт звёзд классического искусства «Классика на Дворцовой», начнется 28 мая в 21:30 на Дворцовой площади. Слушатели услышат лучшие арии из всемирно известных опер, партии из популярных оперетт, эстрадные хиты XX века. Их исполнят артисты Театра балета имени Леонида Якобсона, Московского Мюзик-холла, Театра Аллы Духовой «Тодес» в сопровождении Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

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Концерт «Музыка Дворцового моста», организованный симфоническим оркестром театра «Мюзик-Холл», состоится на Адмиралтейской набережной 28 мая в 23:15.

Наконец, в ночь на 29 мая в Петербурге, в Петропавловской крепости, пройдёт международный Фестиваль огня. Зрителям, которые соберутся на набережных и мостах, покажут лазерное, световой шоу и шоу фейерверков. Также запустят телевизионную и онлайн-трансляцию.

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Праздничные мероприятия проводятся не только в центре Петербурга, но и во всех районах города — афиша опубликована на едином информационном портале «Культура Петербурга» (spbcult.ru).

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