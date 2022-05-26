Москва, 26 мая, 2022, 22:30 — ИА Регнум. России нужно с покойно реагировать на поведение казахстанских элит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Салих Айтбаев. Молодые казахи. 1967

«Реакция России на замораживание счетов «дочек» российских банков в Казахстане должна быть спокойной», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Москве не стоит ожидать от Казахстана больше того, на что эта страна реально готова идти в рамках двусторонних отношений.

«С другой стороны, и наше отношения к Казахстану должно быть аналогичным — не делать для них ничего, что не соответствует нашим интересам и не спускать действий, которые нашим интересам противоречат», — заключил Александров.

Напомним, что представители казахстанских элит заявили о выполнении санкций против РФ, а также заморозили в дочерних банках $21.5 млн.