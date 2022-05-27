27 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 10:39 — REGNUM Губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт подписал закон о запрете абортов сразу после «оплодотворения», фактически запретив почти все операции по прерыванию беременности.

Беременность Иван Шилов © ИА REGNUM

Это самый строгий закон об абортах в США, в результате которого миллионы женщин теперь будут вынуждены путешествовать в соседние штаты для проведения операции. Ранее Оклахома была своего рода убежищем для некоторых жительниц соседнего Техаса, где в прошлом году вступил запрет на аборты после шести недель.

«Когда же один из здравомыслящих законодательных органов штата даст гражданам право подавать в суд на любого, кто пособничает массовым расстрелам? Я хочу подать в суд на магазин, который продал убийце из Буффало винтовку, и на его родителей, которые кормили его 18 лет. Но на оружии можно заработать, поэтому наши законодатели предпочтут закрывать на это глаза и вместо этого запрещать женщинам самостоятельно распоряжаться своим телом», — негодует Theodor R.

«Я думаю, что все консерваторы должны защищать право самостоятельно распоряжаться своим телом. Нельзя подпускать правительство к нашим телам», — пишет Robert1Arthur.

«Что сделают республиканцы потом? Запретят контрацепцию? Для них и контрацепция, и аборты являются смертным грехом», — отмечает BottingComments.

«Потом они сделают незаконной вазэктомию», — отвечает DmanCollins.

Кевин Ститт (сс) The White House

«Пора призвать мужчин к ответу. Если женщина не может сделать аборт, мужчина должен разделить ответственность за беременность. Наказание — кастрация. Проблема решена. Я рекомендую так относиться ко всем мужчинам, которые навязывают женщинам свои взгляды на законодательном уровне», — предлагает indievox.

«Мужчины никогда не будут привлечены к ответственности. Такое ощущение, что весь смысл их жизни сводится к тому, чтобы контролировать женские тела и держать женщин в своем подчинении», — негодует Sablecat71.

«Интересно, что они не включили гораздо более суровые наказания за изнасилование или гораздо более жесткие правила, касающиеся наложения ответственности на отцов, чтобы они содержали плод/человека в течение как минимум 21 года», — подчеркивает Knicks93Ranger.

«Люди, которые тут разглагольствуют, знаете ли вы, как происходит аборт ребенка? Большинство людей стараются не думать об этом. Аборт — это процедура высасывания, при которой у ребенка отрываются конечности, позвоночник, голова, органы. Можете ли вы представить себе их беспомощную реакцию и боль? Абортированные дети считаются медицинскими отходами. После аборта их помещают в медицинские пластиковые мешки/контейнеры и отправляют на кремацию, или продают для исследований, или продают некоторым фармацевтическим компаниям для переработки в то, что они продают. Однажды у меня была подруга, которая сделала 13 абортов; это был ее выбор средства контрацепции, потому что ее парни не хотели пользоваться презервативами. Мое сердце разбилось из-за нее. Я очень сострадаю тем женщинам, которые выбирают аборт. Я не осуждаю и не уничижаю. Да, я однозначно и всей душой выступаю за жизнь», — объясняет DiMaJo.

Демонстрация за легализацию абортов. США. 1989

«Женщины Оклахомы теперь официально являются секс-рабынями. Они должны объявить секс-забастовку, особенно если их партнеры — республиканцы. «Прочь от нас со своим демоническим семенем», — должны скандировать они», — предлагает Peter Smith.

«Консерваторы ненавидят контрацепцию. Это факт. Всякий раз, когда речь идет о расширении доступа к контрацепции, консерваторы выступают против этого. Консерваторы хотят, чтобы женщины были беременны, покорны мужчинам… и не работали. Вот почему консерваторы больше уважают оплодотворенную яйцеклетку, чем женщину», — уверен Sablecat71.

«Внезапно в США наступил 800 год до нашей эры», — предположил jimmygofast.

Напомним, что тема абортов заняла видное место в повестке дня суда в 2021 году после того, как судьи согласились рассмотреть иск о запрете абортов в штате Миссисипи. Адвокаты штата обратились в суд с просьбой отменить решение по делу Roe v. Wade.

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