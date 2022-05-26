София, , 21:57 — REGNUM Руководство Союза артистов Болгарии (САБ) объявило о намерении провести масштабную акцию протеста с требованием к болгарскому правительству увеличения заработной платы и гонораров, а также расширение социальных гарантий для работников сферы искусства. Об этом 26 мая сообщает БНР.

Старый театр

По словам председателя САБ Христо Мутафчиева, в Болгарии сложилась «катастрофическая ситуация», при которой закрываются театры, практически не снимается качественное кино, а многие артисты вынуждены искать работу за рубежом.

Христо Мутафчиев «Мы хотим обратить внимание властей на подобную проблему, и сделаем это доступными нам методами».

Напомним, ранее дополнительные капиталовложение в развитие болгарской культуры являлись одним из основных пунктов программы действующего правительства Болгарии во главе с Кирилом Петковым. При этом ни одна из соответствующих правительственных программ реализована не была.

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