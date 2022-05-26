Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Видеоблогеры с канала Digital Dreams запустили модифицированную историческую ролевую игру Kingdom Come: Deliverance с разрешением 8K и трассировкой лучей (RTX). Демонстрационное видео было опубликовано 26 мая на портале Wccftech.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Для добавления в игру поддержки RTX энтузиасты использовали модификацию ReShade. Они запустили Kingdom Come: Deliverance на компьютере, оборудованном процессором Ryzen 9 3900x (4,5 ГГц), 32 гигабайтами оперативной памяти (Corsair Vengeance) и видеокартой ASUS TUF RTX 3090. Редакция издания отметила, что одна из самых красивых ролевых игр с открытым миром, вышедшая в 2018 году, в 2022 выглядит более чем достойно при таких настройках графики и RTX.

Напомним, разработкой Kingdom Come: Deliverance занималась чешская студия Warhorse, реализацией проекта руководил геймдизайнер Виктор Бокан. На известноv сайте Metacritic ПК-версия игры получила 76 баллов (из 100) от критиков и 8 баллов (из 10) от рядовых пользователей.

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