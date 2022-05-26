Бишкек, , 21:51 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии предлагает убрать железную дорогу за пределы города. Об этом заявил глава муниципалитета Эмилбек Абдыкадыров на заседании Бишкекского городского парламента сегодня, 26 мая.

Бишкек Vmenkov

Столичный градоначальник подчеркнул, что «эта идея хоть и амбициозная, но вполне выполнимая».

По словам Абдыкадырова, он уже направил в правительство республики предложение убрать из города железнодорожные пути в процессе реализации проекта строительства железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан».

«Я обсуждал на встрече с представителями Всемирного банка возможность получения на эти цели кредита в размере $1 млрд (56,3 млрд рублей) на 30 лет и под низкие проценты. Они заинтересовались», — отметил он.

Также мэр киргизской столицы сообщил, что вместе с железной дорогой за пределы города нужно перенести предприятия, производственные базы и склады, построенные вдоль неё.

«На освободившихся территориях можно будет построить многоквартирные дома и восьмиполосную скоростную автомагистраль, что позволит разгрузить другие городские дороги», — подытожил он.