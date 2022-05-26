Москва, 26 мая, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Телеканал «Пятница!» назвал шуткой информацию о проведении кастинга на шоу «Отсидевшая в 16». Об этом 26 мая пишет «Подъём» со ссылкой на PR-директора телеканала Дарью Симоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

»… Такого шоу не существует. Но мы готовим другие социальные проекты, где мы помогаем героиням», — говорит Симоненко. Она также предоставила изданию комментарий гендиректора телеканала Николая Картозии. «Это весёлый фейк, внутренний троллинг нашего конкурента — телеканала «Ю», на котором выходит программа «Беременна в 16», — объяснил Картозия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в телеграм-канале «Пятницы!» появилась информация о поиске потенциальных участников шоу «Отсидевшая в 16». «Выпустив не один сезон проекта «Пацанки», мы знаем, как важно помочь человеку, который оступился. Особенно, если он ещё молод и у него вся жизнь впереди», — говорилось в публикации.