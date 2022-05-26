Москва, , 21:48 — REGNUM Необходимы единые образовательные программы и единая система образования в рамках Евразийского экономического союза, чтобы не повторились события, происходящие на Украине. Об этом заявил доктор экономических наук, кандидат исторических наук Владимир Шамахов, выступая на Евразийском экономическом форуме 26 мая.

ЕАЭС

«Украину мы упустили из-за того, что уделяли внимание экономике, энергетике и политическим лидерам, а не сферам образования и культуры, языковым проблемам и влиянию на молодежь», — пояснил он.

Также российский эксперт отметил, что власти России намерены в скором времени отказаться от использования Болонской системы в образовании, создав вместо неё новую.

«Какая именно будет новая образовательная система, пока неизвестно. Я считаю, что нужно создавать не российскую систему образования, а евразийскую — с участием всех стран-членов Евразийского экономического союза. Также надо создать единую сеть учреждений средне-профессионального образования — с бесплатным обучением и возможностью выбора страны», — подытожил Шамахов.