Москва, 26 мая, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Активы «дочек» российских банков заморозил не Казахстан, а США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Utmagazine.ru Доллар

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«Заморозка долларовых счетов некоторых российских банков в Казахстане не является решением Казахстана. Это решение США», — заявил эксперт.

По мнению политолога, все безналичные доллары мира находятся на корреспондентских счетах в американских банках, и если корреспондентские счета российских банков заморожены, то и проводить какие-либо операции по ним эти банки не могут, независимо от того, в какой стране находятся отделения этих банков.

«Идти на какие-то схемы по обходу американских санкций Казахстан, как я понимаю, не готов. В этом плане позиция Казахстана напоминает позицию Китая. Жертвовать своим благополучием ради помощи России руководство Казахстана не намерено», — подытожил Александров.

Напомним, что в Казахстане оказались замороженными $21,5 млн активов дочерних российских банков.