Москва, , 21:45 — REGNUM Термин «импортозамещение» следовало бы заменить на словосочетание «технологический суверенитет», заявил 26 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

Выразив мнение, что понятие «импортозамещение» является неудачным, этот термин «даже немножко унизительный для нас», особенно когда имеются в виду компоненты производства, Медведев сказал:

«И это тоже все ощущают. Особенно когда речь идёт о каком-то, извините, барахле — в прямом смысле этого слова».

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