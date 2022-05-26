Бишкек, , 21:43 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров встретился с российским кинорежиссером Никитой Михалковым, прилетевшим в Бишкек для участия в Евразийском экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Никита Михалков Иван Шилов, ИА REGNUM

Михалков рассказал высокопоставленному киргизскому чиновнику об идее создания Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

Глава правительства выразил готовность поддержать эту инициативу и отметил, что Киргизия хотела бы провести церемонию открытия новой кинопремии в 2023 году на побережье озера Иссык-Куль.

Также участники встречи обсудили другие вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.