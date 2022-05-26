Симферополь, , 21:43 — REGNUM Высокий — жёлтый уровень террористической опасности продлён на территории приграничных регионов Республики Крым, сообщил в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов 26 мая.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Уровень террористической опасности продлён до 20:00 10 июня на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов, а также на объектах министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

«На всей территории Республики Крым сохраняется спокойная обстановка, ситуация находится под полным контролем органов власти, а безопасность обеспечивается правоохранительными органами и силовыми структурами», — уточнил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, жёлтый уровень террористической опасности впервые был введён в Крыму с 11 апреля.

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