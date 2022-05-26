Вашингтон, , 21:37 — REGNUM Компании Gucci и FACEIT решили объединиться для созданию киберспортивной академии. Об этом 26 мая сообщает портал Wccftech.

Киберспорт Willhire

Редакция издания обратила внимание, что данный союз является достаточно необычным если учесть, что Gucci не имеет никакого отношения к киберспорту. Новая организация будет называться Gucci Gaming Academy, отмечается, что к ней уже присоединились четыре игрока CS: GO FACEIT Pro League.

Желающие стать членами Gucci Gaming Academy могут принять участие в программе FACEIT Pro League (FPL). Кандидатам нужно будет пройти собеседование, в рамках которого будет дана оценка их «личным ценностям» и способности к командной работе.

Для справки: FaceIt — это киберспортивная платформа, администрирующая киберспортивные лиги по играм Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Rocket League, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Dota 2 и Team Fortress 2. В Она была основана в 2011 году.

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