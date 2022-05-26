Москва, , 21:34 — REGNUM Нужно менять стратегию взаимодействия России с постсоветскими странами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил политолог Аслан Рубаев.

Казахстан Wassily, Zscout370

«Очень печалит откровенно недружественное по отношению к России поведение элит Казахстана. Всё-таки это очень близкая для нас страна. Хотелось бы большей их вовлечённости. Руководители заигрались в многовекторность, но сегодня совершенно не те времена, когда можно позволить себе петлять», — заявил эксперт.

По мнению политолога, пора заканчивать с этой многовекторной политикой, особенно сейчас, когда в мировой политике «маски сброшены».

«Я думаю, мы можем быть уверены, что в случае аналогичной январским событиям угрозе казахстанские элиты быстро опомнятся и прибегут просить помощи у России», полагает политолог.

Необходимо более решительно устанавливать правила игры для постсоветских государств, уверен Рубаев.

«Иногда складывается впечатление, что они просто вытирают ноги о Россию и наши интересы. Давно пора менять стратегию взаимодействия со странами ближнего зарубежья — в первую очередь, с Казахстаном», подытожил эксперт.

Напомним, что ранее в Казахстане были заморожены средства дочерних российских банков на сумму в $21,5 млн.