Леверкузен, Германия, , 21:25 — REGNUM 26 мая леверкузенский «Байер-04» объявил о выкупе 19-летнего универсального нападающего сборной Чехии и воспитанника пражской «Спарты» Адама Гложека за 13 миллионов евро.

Также в трансферном соглашении «Байера-04» со «Спартой» будет предусмотрена опция 30%-ной выплаты чешскому клубу в случае будущей продажи футболиста. Об этом 26 мая сообщил журналист Фабрицио Романо.

В прошедшем сезоне чешской Форутны Лиги 2021/22 Адам Гложек принял участие в 33-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился девятью забитыми мячами и двенадцатью результативными передачами.