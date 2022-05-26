Москва, 26 мая 2022, 21:26 — REGNUM На Западе должны понимать, что снабжение Украины оружием ухудшает ситуацию. Киев запрашивает оружие, способное достать до России, и Запад поощряет эту политику, заявил 26 мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT Arabic.
Отметив, что с Запада звучит призыв к Киеву «нанести России поражение на поле боя», глава МИД РФ отметил, что украинский президент Владимир Зеленский публично требует у своих кураторов вооружений, «которые могут доставать до Российской Федерации».
Выразив надежду на то, что на Западе ещё остались здравомыслящие люди, глава российской дипломатии так оценил ситуацию в этом отношении: «Там таких ещё немного осталось».
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