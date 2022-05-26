Москва, 26 мая, 2022, 21:26 — ИА Регнум. На Западе должны понимать, что снабжение Украины оружием ухудшает ситуацию. Киев запрашивает оружие, способное достать до России, и Запад поощряет эту политику, заявил 26 мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT Arabic.

Mid.ru Сергей Лавров

Отметив, что с Запада звучит призыв к Киеву «нанести России поражение на поле боя», глава МИД РФ отметил, что украинский президент Владимир Зеленский публично требует у своих кураторов вооружений, «которые могут доставать до Российской Федерации».

Сергей Лавров «Мы предостерегли Запад самым серьёзным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьёзнейшим шагом к неприемлемой эскалации».

Выразив надежду на то, что на Западе ещё остались здравомыслящие люди, глава российской дипломатии так оценил ситуацию в этом отношении: «Там таких ещё немного осталось».