Вологда, , 21:22 — REGNUM На Украине в ходе военной спецоперации погиб 21-летний вологжанин Расул Мусаев. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Свечи 777jew

«Он учился в 20 школе, закончил Вологодский строительный колледж. Присоединяюсь к словам соболезнования родным и близким героя, которые выразил губернатор Олег Кувшинников. У Расула остались родители и брат с сестрой», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ране мэр Вологды сообщил о гибели на Украине двух земляков.