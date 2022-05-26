Москва, , 21:20 — REGNUM Руководство лондонского «Вест Хэм Юнайтед» не собирается выкупать 24-летнего чешского опорного полузащитника московского «Спартака» Алекса Крала. Об этом 26 мая сообщил журналист издания Sky Sports Дармеш Шет.

Алекс Крал, Вильмар Барриос Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, Алекс Крал вернется в «Спартак» после истечения сроков арендного соглашение.

За «Спартак» Алекс Крал выступает с 1 сентября 2019 года после перехода из пражской «Славии» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника «красно-белых», по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Алекс Крал принял участие лишь в одном матче за «Вест Хэм Юнайтед». Суммарно во всех турнирах на поле Крал провел 257 минут.