Москва, 26 мая, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Руководство лондонского «Вест Хэм Юнайтед» не собирается выкупать 24-летнего чешского опорного полузащитника московского «Спартака» Алекса Крала. Об этом 26 мая сообщил журналист издания Sky Sports Дармеш Шет.

Андрей Пронин ИА REGNUM Алекс Крал, Вильмар Барриос

По информации источника, Алекс Крал вернется в «Спартак» после истечения сроков арендного соглашение.

За «Спартак» Алекс Крал выступает с 1 сентября 2019 года после перехода из пражской «Славии» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника «красно-белых», по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Алекс Крал принял участие лишь в одном матче за «Вест Хэм Юнайтед». Суммарно во всех турнирах на поле Крал провел 257 минут.