Варшава, , 21:18 — REGNUM Глава компании CD Projekt Адам Кичиньский заявил, что проект четвёртой игры серии «Ведьмак» перешёл на следующую стадию реализации после завершения «этапа исследований». Об этом 26 мая сообщает портал GamesRadar.

Ведьмак BagoGames

Разработчик отметил, что сотрудники студии очень хотят вернуться во вселенную, благодаря которой сформировалась компания. «Недавно мы завершили этап исследований для первой игры в новой саге о Ведьмаке», — сказал Кичиньский. Редакция издания обратила внимание, что слова руководителя CD Projekt фактически означают, что пока проект «Ведьмак 4» не находится на стадии предпроизводства.

Напомним, в марте 2022 года в сети появилась информация, что в четвёртом «Ведьмаке» может появиться совершенно новый герой, имеющий отношение к ведьмачьей Школе Рыси, которой нет в книгах Анджея Сапковского. Отметим, что ранее CD Projekt объявила, что новая игра франшизы будет разрабатываться на «движке» Unreal Engine 5.

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