Москва, 26 мая, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Президент Украины Зеленский выдвигает условия «перемирия», невыполнимые в принципе и доходящие до идиотизма, заявил 26 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Условия, который Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе», — написал Медведев.

В качестве примера такого идиотизма он указал на то, что президент Украины «требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими, будто ему неведома воля их жителей». «Вывести из Донбасса все войска, оставив украинской армии полный простор для репрессий против людей. А потом, возможно, станет о чём-то договариваться».

Кроме того, зампред Совета безопасности РФ посоветовал президенту Украины сочинять ультиматумы в трезвом состоянии, «а не под психотропными препаратами».

«Ультиматумы звучат красиво только на бумаге. Да и ставят их обычно всё-таки с позиции силы, а не явной слабости. В момент победы, а не поражения. На трезвую голову, а не под психотропными препаратами», — подчеркнул Медведев.