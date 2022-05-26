Симферополь, 26 мая, 2022, 21:12 — ИА Регнум. На фестивале «Таврида. АРТ» состоится финал «Репбазафолк-2022» — фестиваля непрофессиональных музыкальных коллективов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 26 мая в пресс-службе мероприятия.

Пресс-служба кластера «Таврида. АРТ» Концерт

Участники конкурса ё7 августа 2022 годв выступят на одной сцене с членами жюри — заслуженной артисткой России Ольгой Кормухиной и лидером группы «Парк Горького» Алексеем Беловым. В финале «Репбазафолк-2022» будут соревноваться десять любительских групп, средний возраст участников которых более 35 лет — они исполняют авторские песни на русском языке в стиле фолк-рок.

ИА REGNUM напоминает, что регистрация участников на «Таврида. АРТ» уже открыта. Фестиваль пройдёт с 15 по 19 августа 2022 года в Крыму.