Мурманск, , 21:12 — REGNUM Управление федеральной почтовой службы по Мурманской области извинилось за сотрудника, который в течение двух лет присваивал деньги пожилой мурманчанки.

«Мы сожалеем, что нашей клиентке пришлось столкнуться с такой ситуацией и приносим ей свои извинения. Это абсолютно недопустимо, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы выявлять и предотвращать такие случаи, сотрудничаем с уполномоченными органами», — говорится в сообщении УФПС.

Как сообщало ИА REGNUM, по фактам присвоения средств мурманских льготников возбуждено уголовное дело.