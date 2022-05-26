Брюссель, 26 мая, 2022, 21:10 — ИА Регнум. 23-летний испанский фланговый нападающий Ферран Ютлга в летнее трансферное окно покинет каталонскую «Барселону» и перейдет в бельгийский «Брюгге» за 6 миллионов евро. Об этом 26 мая сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

«Барселона»

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Ферран Ютлга принял участие в шести матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Эльче». В составе «Барселоны Б» на счету нападающего девятнадцать голов.

Ферран Ютлга выступал за «Барселону» с 1 июля 2021 года после перехода из «Эспаньола» на правах свободного агента. Также футболист числился в академии «Валенсии».