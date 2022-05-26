Лидс, Великобритания, , 20:59 — REGNUM 26 мая футбольный клуб «Лидс Юнайтед» объявил о выкупе 21-летнего атакующего полузащитника австрийского «Ред Булл Зальцбурга» и сборной Соединенных Штатов Америки Брендена Эронсона.

За трансфер футболиста «Лидс» заплатил австрийскому клубу 28 миллионов евро. При этом трансферная стоимость Эронсона, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне австрийской Бундеслиги 2021/22 Бренден Эронсон принял участие в 26-ти турах регулярного чемпионата, в которых набрал 8 (4+4) очков по системе гол+пас. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету американца два гола и два ассиста в десяти встречах.