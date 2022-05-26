Минск, , 21:00 — REGNUM Южное оперативное командование будет создано в белорусских вооружённых силах, заявил 26 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в минобороны республики.

Александр Лукашенко наблюдает за учениями President.gov.by

С сожалением отметив, что «открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт», президент Белоруссии подчеркнул, что нельзя игнорировать эту проблему.

Он рассказал, что белорусский министр обороны в 2021 году внёс предложение создать ещё одно оперативное командование — «на южном фланге, южном направлении нашей страны».

Александр Лукашенко «Мы тогда понимали, что что-то надо делать, но время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло».

А пока эта структура не создана, белорусские военные уже сегодня быстро, на ходу отрабатывают защиту южных рубежей. Военные проходят «обкатку», поскольку того требует нынешняя ситуация.

Александр Лукашенко «Нам надо и планирование отрабатывать в этих условиях: если, не дай бог, война, как действовать мы будем».

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