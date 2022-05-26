Минск, 26 мая 2022, 21:00 — REGNUM Южное оперативное командование будет создано в белорусских вооружённых силах, заявил 26 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в минобороны республики.
С сожалением отметив, что «открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт», президент Белоруссии подчеркнул, что нельзя игнорировать эту проблему.
Он рассказал, что белорусский министр обороны в 2021 году внёс предложение создать ещё одно оперативное командование — «на южном фланге, южном направлении нашей страны».
А пока эта структура не создана, белорусские военные уже сегодня быстро, на ходу отрабатывают защиту южных рубежей. Военные проходят «обкатку», поскольку того требует нынешняя ситуация.
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