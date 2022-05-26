Неаполь, Италия, , 20:55 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, неаполитанский футбольный клуб «Наполи» выкупил 26-летнего центрального полузащитника «Фулхэма» и сборной Камеруна Андре-Франка Замбо-Ангиссу за 15 миллионов евро.

«Наполи» (сс) RonnyK

В прошедшем сезоне Замбо-Ангиса, выступая за «Наполи» на правах аренды, принял участие в 25-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился лишь одной результативной передачей и получил пять желтых карточек.

Замбо-Ангисса выступал за «Фулхэм» с 9 августа 2018 года после перехода из «Марсели» за 24,85 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 26-летнего камерунца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.