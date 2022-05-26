Донецк, , 20:50 — REGNUM Боевые подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки уничтожили 57 украинских нацистов и нанесли им потери в боевой технике, сообщает 26 мая пресс-служба Народной милиции в своем Telegram-канале.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме живой силы, были уничтожены танк, две бронемашины, три кочующих миномёта и позиция 122-мм гаубиц.

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили пятьдесят семь украинских националистов, одну огневую позицию 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30, три кочующих 120-мм миномётов, один танк и две бронированные машины», — указано в заявлении Народной милиции ДНР.

В качестве трофеев бойцам ДНР за сутки достались одна боевая машина пехоты (БМП), грузовик, зенитная установка ЗУ-23-2 и 122-мм гаубица Д-30.

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