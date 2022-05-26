Санкт-Петербург, 26 мая, 2022, 20:48 — ИА Регнум. 27-летний центрфорвард сборной России Иван Сергеев был признан лучшим игроком санкт-петербургского «Зенита» по итогам мая. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Иван Сергеев

В мае Иван Сергеев принял участие в трех матчах за «Зенит», в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота подмосковных «Химок». Нападающий упустил возможность отметиться в поединках со «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

По итогам сезона Сергеев, выступая за самарские «Крылья советов» и санкт-петербургский «Зенит», набрал 16 (10+6) очков по системе гол+пас в 29-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

«Зенит» выкупил Сергеева у «Крыльев Советов» 10 января 2022 года за 2,15 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,8 миллиона евро.