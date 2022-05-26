Сочи, Краснодарский край, , 20:44 — REGNUM 29-летний российский фланговый атакующий защитник Тимофей Маргасов останется в «Сочи» в следующем сезоне. Об этом 26 мая сообщило издание Sport24.

Тимофей Маргасов Алексей Колчин © ИА REGNUM

По информации источника, контракт Тимофея Маргасова с «Сочи» был рассчитан до лета 2022 года, но предусматривал опция продления еще на один сезон, которая и была активирована.

Тимофей Маргасов выступает за «Сочи» с 22 февраля 2019 года после перехода из московского «Локомотива» на правах аренды. 4 августа 2020 года футболист подписал контракт с «Сочи» на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Тимофей Маргасов принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.