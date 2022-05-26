Москва, , 21:44 — REGNUM Казахстанские элиты демонстрируют отсутствие четкой позиции и девальвируют интеграционные союзы России на постсоветском пространстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил политолог Аслан Рубаев.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган Президентство Турецкой Республики

«Конечно, такое поведение Казахстана отнюдь не содействует укрепление дружеских связей между нашими странами, а более того, ещё и ставит под сомнение эффективность ЕАЭС и ОДКБ». — заявил эксперт

По мнению политолога, это отсутствие четкой и внятной позиции.

«Уже и Александр Лукашенко говорит о том, что санкций можно было избежать, если бы участники ОДКБ действовали единым фронтом», — отметил Рубаев.

Напомним, что в Казахстане приняли решение о замораживании активов «дочек» российских банков на $21,5 млн.