Эксперт: Токаев ставит под сомнение эффективность ЕАЭС и ОДКБ
Москва, 26 мая, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Казахстанские элиты демонстрируют отсутствие четкой позиции и девальвируют интеграционные союзы России на постсоветском пространстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил политолог Аслан Рубаев.
«Конечно, такое поведение Казахстана отнюдь не содействует укрепление дружеских связей между нашими странами, а более того, ещё и ставит под сомнение эффективность ЕАЭС и ОДКБ», — заявил эксперт
По мнению политолога, это отсутствие четкой и внятной позиции.
«Уже и Александр Лукашенко говорит о том, что санкций можно было избежать, если бы участники ОДКБ действовали единым фронтом», — отметил Рубаев.
Напомним, что в Казахстане приняли решение о замораживании активов «дочек» российских банков на $21,5 млн.