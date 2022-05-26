Москва, , 20:39 — REGNUM Российская орбитальная служебная станция (РОСС), проект которой готовит «Роскосмос, будет функционировать в автоматическом режиме, сообщил 26 мая гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём Телеграм-канале.

Орбита

По его словам, космонавты будут посещать новую орбитальную станцию для периодического обслуживания и замены научной аппаратуры.

«Станция будет иметь возможность наблюдать за всей планетой. Решили, что станция будет автоматической, участие экипажа будет в доставке и установке полезной нагрузки, испытании перспективных космических комплексов, ремонте и замене блоков космических аппаратов. Очень интересная тема!», — написал Рогозин.

Такое решение, пояснил он, принято на совместном заседании Совета РАН по космосу и Президиума Научно-технического совета «Роскосмоса».

Кроме того, Рогозин заявил, что новая орбитальная станция может получить название «НовоРОСС».

Глава «Роскосмоса» напомнил, что Россия уже приняла решение о сроках окончания работы на Международной космической станции (МКС).

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