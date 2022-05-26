Вашингтон, 26 мая, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Американский актёр Рэй Лиотта скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщило издание Deadline 26 мая.

Кадр из интервью на телевидении Рэй Лиотта

Известно, что актёр умер в Доминиканской Республике, где снимался в картине «Опасные воды». Точная причина смерти актёра на текущий момент не раскрывается, известно лишь, что он умер во сне.

Напомним, что Рэй Лиотта за свою карьеру принял участие в съёмках более чем 50 проектов. Наибольший успех имели его роли в «Славных парнях», «Револьвере» и «Козырных тузах».