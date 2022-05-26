Бирмингем, Великобритания, , 20:37 — REGNUM «Астон Вилла» из Бирмингема договорилась с испанской «Севильей» о трансфере 29-летнего бразильского центрального защитника Диего Карлоса Сантоса. Об этом 26 мая сообщили в официальном заявлении клуба.

По информации источника, 29-летний бразилец в ближайшие часы отправится в Англию, чтобы пройти медицинский осмотр.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Диего Карлос Сантос принял участие в 34-х матчах чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил две желтые и одну красную карточки.

Диего Карлос Сантос выступает за «Севилью» с 1 июля 2019 года после перехода из «Нанта» за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.