Вашингтон, 26 мая, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Поклонники популярной многопользовательской командной игры Team Fortress 2 объединились, чтобы провести «мирный протест». Об этом 26 мая сообщает портал Eurogamer.

Teamfortress.com Team Fortress 2

На форуме Reddit была размещена публикация, авторы которой решили привлечь внимание к текущему состоянию игры, которая, по мнению многих геймеров и создателей контента, находится в «неиграбельном состоянии». В рамках акции они намерены продвигать в соцсетях хештег #SaveTF2. Организаторы попросили людей, решивших поддержать этот «мирный протест», не выражать ненависть по отношению к компании Valve, разработавшей игру.

Отметим, что на момент написания этой новости тема с публикацией занимала на Reddit первое место в ветке Team Fortress 2, пользователи платформы оставили к ней 2,3 тыс. комментариев и более 36,3 тыс. лайков.

Для справки: ранее фанаты Team Fortress 2 неоднократно указывали на проблемы игры, связанные с ботами, с которыми Valve по какой-то причине не может справиться. Кроме того, многие геймеры обращали внимание, что компания давно не выпускала обновлений к Team Fortress 2, при том, что этот командный тактический шутер до сих пор пользуется большой популярностью.