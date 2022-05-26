Минск, 26 мая, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Впервые возник сценарий возможного силового отстранения от власти. Раньше это можно было рассматривать только теоретически. Сейчас же, в свете происходящего на Украине, этот вариант уже не фантастический, а вполне реальный. Об этом заявил 25 мая в эфире польского телеканала «Белсат» заявил оппозиционер Анатолий Лебедько, являющийся советником экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Belaruspartisan.org Белорусские националисты на Украине

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Смену власти в Белоруссии силовым путём политик связывает с «Полком Кастуся Калиновского», который воюет сейчас на стороне киевских властей на Украине и в Донбассе.

При этом Лебедько отметил, что он не военный специалист, однако полностью доверяет тем людям, которые взяли на себя ответственность за силовой сценарий в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из своих первых обращений «Полк Кастуся Калиновского» пообещал освободить в Белоруссии всех «политзаключённых», а белорусских омоновцев, кто будет этому препятствовать, пригрозил убить.